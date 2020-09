En attendant macOS Big Sur, Apple a sorti la mise à jour majeure de son navigateur Safari 14 pour macOS Catalina et Mojave.

Safari 14 offre des performances améliorées et la possibilité de personnaliser la page de démarrage. De nouvelles fonctionnalités de confidentialité sont également de la partie. Elles vous permettent de voir quels trackers intersites sont bloqués. On trouve aussi une nouvelle conception de barre d’onglets. Celle-ci fournit désormais des aperçus des onglets individuels afin que vous puissiez voir informations connexes plus rapidement. La mise à jour supprime également Adobe Flash.

Safari 14.0 introduit de nouvelles fonctionnalités, encore plus de rapidité et une sécurité améliorée.

La nouvelle présentation de la barre d’onglets affiche encore plus d’onglets à l’écran et les favoricônes y apparaissent par défaut.

La page d’accueil personnalisable vous permet de définir une image d’arrière-plan par défaut et d’ajouter de nouvelles sections.

La section Rapport de confidentialité affiche les traqueurs multidomaines bloqués par la prévention intelligente du suivi.

Cette mise à jour annule la prise en charge d’Adobe Flash pour plus de sécurité.

Cette nouvelle mise à jour peut être téléchargée en ouvrant les Préférences Système et en choisissant l’option Mise à jour logicielle.