iOS 14 introduit plusieurs changements dans la conception du système d’exploitation, y compris une nouvelle interface pour la fonction de mode test sur le terrain caché sur l’iPhone.

Comme l’a noté MacRumors, Apple a changé le mode de test caché au niveau de l’interface, affichant des informations beaucoup plus utiles en un coup d’œil.

Dans le nouveau mode test sur le terrain sur iOS 14, nous trouvons une section Accueil avec des informations sur les services des cellules LTE, ainsi qu’un menu qui affiche une série de détails sur l’appareil et sur les différentes fonctionnalités liées à LTE, UMTS et GSM. La plupart des informations disponibles sur iOS 13 et iOS 14‌ sont les mêmes, les changements sont donc principalement liés à l’interface et à une navigation facilitée entre les différentes fonctions.

Le mode test sur le terrain est conçu pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à des informations détaillées sur le signal cellulaire et la connexion réseau. C’est un mode conçu pour les ingénieurs et les opérateurs téléphoniques, mais qui peut être facilement activé par n’importe quel utilisateur.

Pour accéder à ce mode de test sur l’iPhone, ouvrez simplement l’application Téléphone, sélectionnez le clavier, entrez *3001#12345#* et appuyez sur le bouton d’appel. Dans le passé, cette fonctionnalité pouvait être utilisée pour transformer les barres de signal cellulaire en une mesure numérique, mais cette option a été désactivée avec les nouvelles versions iOS.

Dans cet écran, nous pouvons visualiser la mesure numérique du signal LTE en allant dans le menu de droite et en sélectionnant « Serving Cell Meas » sous l’élément LTE. Ici, nous verrons les deux éléments “rsrp0” et “rspr1”, qui représentent la force du signal en décibel-milliwatts.

Ces nombres sont toujours négatifs et un nombre négatif inférieur est meilleur qu’un nombre négatif supérieur, car il représente une meilleure connexion. La plage va d’environ -50 à -130 : plus le signal est proche de -50, plus il s’agit d’un signal fort, tandis qu’environ -100 la connexion est mauvaise, avec des vitesses d’échange de données plus faibles.