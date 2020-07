Disney+ vient d’annoncer que la réduction temporaire de bande passante mise en place pendant le confinement vient d’être levée en France. Ainsi, le service met fin à la baisse de qualité de diffusion de ses contenus.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les abonnés au service. Ils pourront enfin profiter d’une variété de films et de séries télévisées en Dolby Vision et Dolby Atmos sur Disney+.

« Ils pourront entre autres regarder la série Disney+ Original « The Mandalorian », ou de grands classiques tels que « Captain America : Le soldat de l’hiver », « Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 », et « La Belle et la Bête »* en prises de vues réelles (dès le 24 juillet) pour ne citer que quelques exemples. »

Alors si vous êtes bien équipé vous verrez la différence en termes de qualité. Bien sûr, vous devez également une bonne connexion pour en profiter un max.