Samsung a lancé un nouveau système de gestion de l’argent mobile appelé Samsung Money, accompagné de Mastercard et des avantages exclusifs Samsung Pay.

Samsung Money a été conçu en collaboration avec la société fintech SoFi et est officiellement connu sous le nom de “Samsung Money by SoFi”.

« L’objectif de Samsung est d’améliorer la vie quotidienne en mettant des outils puissants entre les mains des utilisateurs de Galaxy. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder aux services financiers avant tout mobiles et bénéficier des avantages exclusifs de Samsung. Nous sommes ravis d’aider nos utilisateurs à réaliser leurs rêves financiers en leur permettant de dépenser, d’économiser et faire fructifier leur argent et d’y accéder facilement et en toute sécurité. »

Contrairement à l’Apple Card, Samsung Money n’est pas une carte de crédit. Au lieu de cela, il agit de la même manière qu’un compte bancaire. Un compte Samsung Money est assuré par la FDIC jusqu’à 1,5 million de dollars. Les titulaires de compte bénéficient de ce que la société appelle une sécurité de niveau défense via Samsung Knox. Les titulaires de carte pourront vérifier leur solde, suspendre ou redémarrer leurs dépenses, geler ou déverrouiller leur carte, changer de code PIN, le tout depuis l’application Samsung Pay.

Comme avec l’Apple Card, la carte de débit physique émise par Samsung n’aura pas de numéro de carte imprimé, de date d’expiration ou de code de sécurité (CVV). Si les utilisateurs ont besoin d’accéder à ces informations, ils peuvent les trouver dans l’onglet “Argent” de l’application Samsung Pay. L’annonce souligne que le compte est sécurisé, sans aucun frais de gestion. De plus, ceux qui choisissent d’épargner avec Samsung Pay gagneront des intérêts supérieurs au taux moyen national.

Samsung Money by SoFi sera disponible pour les clients américains d’ici la fin de l’été 2020. Et il sera actif pour ceux qui possèdent un smartphone Samsung Galaxy.