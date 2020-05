Apple a sorti le premier trailer officiel de la prochaine docuserie “Dear …” qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

“Dear…” racontera la vie de personnes célèbres à travers les lettres envoyées par des personnes dont la vie a été influencée et modifiée par ces stars.

La série sera divisée en 10 épisodes avec Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et bien d’autres.

“Dear…” a été inspiré par la campagne de marketing “Dear Apple”, dans laquelle les utilisateurs d’Apple Watch lisent des lettres qui racontent comment cet appareil a changé leur vie.

« Dear… c’est une approche différente des biographies de personnes influentes qui façonnent aujourd’hui la culture et la société, racontent des vies à l’aide de lettres que les fans leur ont écrites. Dear… se concentre sur les moments clés de la vie des protagonistes et leur travail qui a profondément influencé non seulement les personnes qui ont écrit ces lettres, mais le monde en général. »

Apple rapporte que les 10 épisodes de la série seront disponibles sur Apple TV+ à partir du 5 juin.