Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité en mode silencieux qui permet aux utilisateurs iOS de gérer les notifications de manière avancée et de limiter l’utilisation de l’application, tout comme avec le temps d’écran d’Apple.

Le mode silencieux que Facebook lance pendant vous permet de définir une heure pour couper le son des notifications de l’application Facebook. Lorsque le mode silencieux est activé, vous pouvez désactiver toutes les notifications de l’app FB et même afficher un avertissement lorsque vous essayez de l’ouvrir. Par exemple, si vous avez activé le mode silencieux et ouvert l’application, vous verrez un écran vous informant que la fonction est active, avec un compte à rebours par rapport à l’heure réglée.

De plus, un peu comme avec Screen Time, depuis l’application Facebook, vous pouvez voir plus de détails sur le temps passé dans l’application iOS, divisé par jours, semaines et heures de la journée.

« Nous avons ajouté le mode silencieux qui désactive la plupart des notifications push et, si vous essayez d’ouvrir Facebook dans ce mode, il vous sera rappelé que vous avez défini un délai pour limiter l’utilisation dans l’application. Nous avons également ajouté des raccourcis vers les paramètres de notification et les préférences de flux d’actualités, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre temps sur Facebook en vérifiant le type de publication que vous voyez dans votre flux d’actualités et les mises à jour que vous recevez. »

La nouvelle fonctionnalité du mode silencieux sur Facebook est en cours de déploiement et sera disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines. Vous pouvez trouver de nouvelles fonctionnalités en ouvrant l’application Facebook, en appuyant sur le menu à l’extrême droite dans la barre de navigation et en recherchant l’option “Votre temps sur Facebook”.