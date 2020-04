Les 10 épisodes de Home Before Dark, une série avec Brooklynn Prince, Jim Sturgess et Abby Miller, sont disponibles sur Apple TV+.

“Home Before Dark” est basé sur l’histoire de la petite journaliste Hilde Lysiak, qui revient dans la petite ville de son père à l’âge de neuf ans. Ici, elle découvre un cas de meurtre que tous les autres habitants avaient tenté d’enterrer et d’oublier. On parle donc d’un mystère non résolu, inspiré de la véritable chronique d’un journaliste de neuf ans.

Dans la vraie vie, Hilde Lysiak a été la première à parler d’un meurtre dans sa ville natale de Selinsgrove, qui a également attiré les médias nationaux et internationaux.

Les 10 épisodes de la première saison sont disponibles aujourd’hui sur Apple TV+. Le dernier épisode d’Amazing Stories est également disponible.

Ce cinquième épisode d’Amazing Stories s’intitule “La faille”: « Un pilote de la Seconde Guerre mondiale s’écrase dans l’Ohio d’aujourd’hui et est aidé par une veuve et son beau-fils. »

Amazing Stories est une série anthologique qui fait référence à la série du même nom sortie dans les années 1980 et pour laquelle Spielberg a lui-même réalisé deux épisodes. Chaque épisode est donc à part entière, à l’exception d’un seul fil conducteur : transporter des personnages communs vers des mondes fantastiques, où l’imagination règne et les possibilités sont infinies.