Les AirPods Pro Lite, une version moins coûteuse des AirPods Pro, pourrait entrer en production très bientôt. Les partenaires d’assemblage d’Apple se prépareraient déjà à répondre aux demandes de l’entreprise.

La production des écouteurs devrait commencer entre fin mars et début avril. Les rumeurs d’un modèle économique ont fait surface pour la première fois il y a un mois. Déjà à l’époque, il était question d’éventuels retards de lancement dus au coronavirus. Maintenant, il semblerait être plus proche que prévu et que les AirPods Pro Lite soient bientôt disponibles.

Les sources citées dans cette rumeur sont les fournisseurs de puces et composants “engagés dans la chaîne d’approvisionnement”.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails sur ces écouteurs, sauf qu’ils seront moins chers que le modèle actuel. Peut-être même que la fonction d’annulation du bruit active soit absente.