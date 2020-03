Apple a averti les techniciens de ses boutiques de la pénurie d’iPhone de remplacement en raison des problèmes de production résultant du coronavirus.

Comme l’a rapporté Bloomberg, les utilisateurs qui ont besoin de remplacer un iPhone pour de graves problèmes peuvent devoir attendre entre deux et quatre semaines. Les employés des Apple Store ont été informés que, dans la mesure du possible, ils peuvent faire livrer des iPhone de remplacement aux clients et, dans l’intervalle, fournir des unités temporaires (même autres que l’iPhone du client) pour faciliter les temps d’attente.

Même si Apple n’a pas partagé les raisons de cette pénurie avec ses employés, il est facile d’imaginer que les stocks sont actuellement limités précisément en raison des problèmes d’approvisionnement liés à l’épidémie de coronavirus en Chine. De plus, certains techniciens des Apple Store constatent une pénurie de composants nécessaires aux réparations sur site.

Les fournisseurs d’Apple tels que Foxconn et Pegatron ont été contraints de fermer pendant deux semaines ou plus, bien que la situation semble maintenant revenir lentement à la normale.

Apple a également suggéré quelques précautions d’usage à suivre :

Prenez rendez-vous avant d’arriver dans le magasin, pour éviter une attente inutile

Préparez votre appareil avant votre arrivée, par exemple en faisant une sauvegarde à la maison

Considérez les options de support en ligne

Gardez votre appareil et vos mains propres

Par ailleurs, rien qu’en Chine, 38 des 42 magasins Apple du pays ont été rouverts et les heures d’ouverture seront prolongées pour revenir à la normale dans les prochains jours. Trois des quatre magasins encore fermés sont situés à Tianjin, une ville portuaire de plus de 15 millions d’habitants dans le nord-est de la Chine. Apple n’a pas encore de date de réouverture pour ces magasins, tandis que Suzhou Center Mall rouvrira le 11 mars.

L’augmentation des heures d’ouverture des magasins pourrait être un signe fort qu’Apple est confiante que la Chine surveille la situation du coronavirus. Les infections et les décès signalés en Chine ont diminué ces dernières semaines, selon les données du gouvernement, suggérant que le virus pourrait avoir atteint un pic.