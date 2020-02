Apple aurait choisi Luxshare Precision pour la production de la prochaine Apple Watch Series 6 et de certains anciens modèles d’iPhone.

Luxshare Precision est le partenaire d’Apple depuis plusieurs années. Il est notamment en charge de la production de AirPods et Watch. Compte tenu des bons résultats obtenus à ce jour, Apple aurait décidé de donner plus de responsabilité à ce fournisseur. L’essentiel de la production de l’Apple Watch Series 6 lui serait confier, tout comme des anciens modèles d’iPhone.

Avec cette décision, Apple diversifierait davantage sa chaîne d’approvisionnement, réduisant les risques associés à une pénurie d’appareils en cas de forte demande. De plus, au deuxième semestre 2021, Luxshare devrait produire la plupart des coques iPhone d’Apple.

De cette façon, Foxconn pourrait s’occuper de la production des nouveaux iPhone. De leur côté, Luxshare, Foxconn et Caompal Electronics se chargeront de la production des anciens étuis et modèles d’iPhone. Luxshare Precision devrait donc être le principal fournisseur de la prochaine Watch Series 6. Elle est attendue pour le second semestre 2020.

Actuellement, il est impossible de savoir si la future montre d’Apple arborera un nouveau design. Depuis la première version, les changements ont été très minces. Il serait donc intéressant de voir si Apple va changer son fusil d’épaule cette année.