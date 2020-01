L’Apple Watch pourrait bien un jour être doté d’une couronne numérique plate capable de détecter les gestes. C’est ce que décrit Apple dans un nouveau brevet dédié au future de sa monte connectée. La couronne numérique dispose ici d’un capteur optique pour reconnaître les gestes, avec des mécanismes et des capteurs capables d’assurer une adaptation correcte du bracelet.

Apple continue de développer et d’étudier différentes façons d’utiliser la couronne numérique. Dans son dernier brevet, la couronne pourrait être équipée d’un capteur optique pour la reconnaissance et la réponse tactile.

Le brevet U.S.Pat. 20200033815 intitulé “Montre avec capteur optique pour entrée utilisateur” stipule que :

« Les appareils électroniques portables, tels que les montres, sont devenus de plus en plus populaires et les caractéristiques et fonctionnalités fournies par les appareils électroniques portables continuent de s’étendre pour répondre aux besoins et aux attentes de nombreux consommateurs.

De nombreux appareils comprennent des composants d’entrée, tels que des couronnes, qui reçoivent et détectent les entrées tactiles d’un utilisateur pendant le fonctionnement. Ces composants d’entrée peuvent être présentés sur l’appareil pour un accès immédiat de l’utilisateur. »

Les futures couronnes numériques pourraient donc adopter ce capteur pour ne plus à faire tourner physiquement la couronne. Il suffirait alors simplement de la toucher. En outre, une couronne numérique pourrait également comprendre plusieurs capteurs pour détecter sensiblement n’importe quel type de caractéristique comme la pression, la lumière, le toucher, la force, la température, la position, le mouvement, etc.

Un brevet distinct a également été publié concernant les bracelets pour l’Watch. Il concerne spécifiquement le problème de la façon dont l’Apple Watch s’adapte au poignet.

La solution présentée dans le brevet est d’utiliser des bracelets qui s’adaptent automatiquement au poignet de l’utilisateur :

« Les bracelets de montre pourront maintenir une tension sensiblement constante malgré les mouvements du poignet de l’utilisateur, s’adaptant automatiquement aux changements de taille et de circonférence du poignet d’un utilisateur. En maintenant une tension constante, les bracelets peuvent également maintenir une force constante sur le poignet de l’utilisateur et par conséquent augmenter le confort de l’utilisateur, car la montre s’adaptera en conséquence. »

En plus du confort, une telle solution peut également aider à optimiser le fonctionnement de tous les capteurs, qui bénéficieront d’un meilleur maintien sur le poignet de l’utilisateur avec une force constante.