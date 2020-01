Le dernier rapport Global Finance de Brand Finance a été publié et pour la troisième année consécutive, Amazon reste en tête du classement comme la marque la plus précieuse, avec une valeur estimée à 220,7 milliards de dollars.

C’est aussi la première fois qu’une entreprise dépasse 200 milliards de dollars et, dans le cas d’Amazon, c’est une amélioration de 17,5% par rapport à 2019. La croissance est attribuée à l’expansion de l’entreprise dans le cloud l’informatique, les services de streaming, l’électronique grand public et la logistique. En parcourant la liste des 10 meilleures marques, Google se classe au deuxième rang avec une valorisation de 159,7 milliards de dollars. Apple suit derrière avec une valorisation de 140,5 milliards de dollars, une baisse 8,5% par rapport à 2019.

De son côté, Microsoft est évalué à un peu plus de 117 milliards de dollars. La firme se situe juste derrière les trois premiers. Vient ensuite Samsung avec 94,4 milliards de dollars, tandis que Facebook n’est qu’à la septième place avec une valeur estimée à 79,5 milliards de dollars. Pour compléter le Top 10 de Brand Finance, on retrouve Huawei, avec une valorisation globale d’un peu plus de 65 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, le secteur de la technologie a connu une augmentation de valeur combinée à un total de 986,5 milliards de dollars provenant de 46 entreprises différentes.

Une diminution notable de la valeur de la marque est plutôt observée dans le secteur des télécommunications, où la plupart des opérateurs ont connu une baisse de valeur. La pression des services de messagerie instantanée tels que WhatsApp, n’y sont pas pour rien. AT&T a notamment connu une baisse de 32% de la valeur de sa marque. 2020 pourrait cependant conduire à nouveau à une augmentation de la valeur des différentes marques de ce secteur grâce au boom probable de la 5G.