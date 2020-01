Apple a annoncé les dates de sortie de plusieurs séries sur Apple TV+, qui seront disponibles entre le printemps et l’été 2020. La firme de Cupertino partage également quelques informations sur leur contenu.

“Amazing Stories“, une série de science-fiction produite par Steven Spielberg, sera présentée le 6 mars. Le contenu proposera une version mise à jour de la série Amazing Stories diffusée pour la première fois de 1985 à 1987. La série se concentrera sur un nouveau sujet différent pour chaque épisode, sans aucun fil conducteur, un peu comme on le voit dans des séries telles que “Black Mirror” et “Twilight Zone”. Apple dit que chaque épisode de la série « transportera le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des réalisateurs et scénaristes les plus imaginatifs d’aujourd’hui ».

Le casting comprend entre autres Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost”, “Yellowstone”), Sasha Alexander ( “Rizzoli & Isles”, “Shameless”) et Robert Forster (“Twin Peaks”). La série sera disponible fin mars.

“Central Park”, la série animée d’Apple TV+ créée par la créatrice de “Bob’s Burgers”, Loren Bouchard, sera présentée en avant-première cet été. “Central Park” raconte l’histoire d’une famille de gardiens qui vivent et travaillent à Central Park et finissent par sauver le monde. L’émission mettra en vedette les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn.

“Defending Jacob”, avec Chris Evans et Michelle Dockery, fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 24 avril. Il s’agit d’une série dramatique autour d’un crime choquant dans une petite ville du Massachusetts. Elle met en vedette un procureur de district divisé entre l’amour pour son fils et son devoir de défendre la justice.

“Home Before Dark”, une série consacrée à l’histoire de la journaliste pour enfants Hilde Lysiak, sera présentée en avant-première le vendredi 3 avril. La série suit l’histoire d’une fille qui déménage de Brooklyn dans une petite ville sur le lac, où son père est né et a vécu. Sa recherche de la vérité la conduit à découvrir une histoire que tout le monde dans la ville a tenté d’enterrer. La série mettra en vedette Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough et d’autres.

La série documentaire “Home”, consacrée aux “maisons les plus innovantes du monde”, sera présentée en avant-première le vendredi 17 avril. Apple affirme que chaque épisode « dévoile l’imagination qui repousse les limites des visionnaires qui ont osé rêver et construire ».

Apple a également annoncé une nouvelle série produite par une équipe créative du Royaume-Uni, “Trying”. La série sera lancée le vendredi 1er mai. La série est décrite comme un regard sur « grandir, s’installer et trouver quelqu’un à aimer ». Le casting sera composé entre autres par Rafe Spall et Esther Smith comme Jason et Nikki, un couple qui veut un bébé mais ne peut pas en avoir un.

Inspiré par les publicités Apple Dear Apple, “Dear …” va essayer de fournir une nouvelle approche cinématographique pour raconter certains des personnages les plus emblématiques de la société d’aujourd’hui. À leur manière, ils seront non seulement les protagonistes mais aussi du sort des conteurs grâce à l’utilisation de quelques lettres écrites de leur propre main et dans lesquelles ils racontent comment leur vie a complètement changé grâce au travail. La série sera disponible à partir du 5 juin.

Apple a également annoncé aujourd’hui le renouvellement de “Mythic Quest: Raven’s Banquet” pour une deuxième saison. La première saison sera disponible à partir du 7 février.

Dans les mois à venir, divers contenus arriveront sur Apple TV+, après une période de soudure qui a duré plusieurs semaines.