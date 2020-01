Au vu des débuts de Mythic Quest sur Apple TV+, la première série de bandes dessinées sur la plate-forme, le créateur et protagoniste de la série Rob McElhenney a expliqué ce que c’est que de travailler avec un géant de la technologie comme Apple.

Dans une interview avec Variety, McElhenney a déclaré que les dirigeants d’Apple TV+ avaient donné un gros coup de main tout au long du processus de création. L’ancienne star de “It’s Always Sunny in Philadelphia” a déclaré que la stratégie d’Apple est similaire à celle de FX : fournir des notes créatives et s’arrêter lorsque vous n’êtes pas d’accord avec certains aspects de l’émission. En tout cas, la décision finale a toujours revenu à McElhenney et aux showrunners de la série.

Comme pour tous les projets collectifs, le feedback est vital pour le processus créatif : « Lorsque vous travaillez sur un projet de ce type, il est important qu’il y ait des critiques. Sinon, nous travaillerions trop silencieusement sans donner le meilleur de nous-mêmes. »

La série a été choisie par Apple parce qu’elle est « une combinaison d’humour, de commentaires sociaux intelligents, de grands personnages et beaucoup d’émotions ».

Bien que Mythic Quest n’ait pas encore été publié sur Apple TV+, McElhenney se dit très optimiste : « Nous travaillons bien et il y a eu quelques problèmes, mais beaucoup d’entre eux ont été résolus. Je sais que créer des épisodes sans critique est un peu compliqué, mais nous avons apporté de nombreuses améliorations en cours de route. Chaque fois que nous avons appelé Apple et que nous avions un problème, tout le monde se concentrait pour le résoudre et nous avons continué. »

La série Mythic Quest suit les événements d’une maison d’édition de logiciels qui a créé le jeu à succès du même nom et qui se trouve désormais obligé de lancer une importante extension. Rob McElhenney joue le rôle de Ian Grimm, le directeur créatif excentrique du plus grand jeu de rôle multijoueur de tous les temps. Les neuf épisodes de trente minutes seront disponibles le 7 février. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.