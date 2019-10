Le 11 octobre 2019, le monde du cinéma a perdu l’acteur Robert Forster, dont on se souvient non seulement pour sa nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur dans Jackie Brown, mais aussi pour d’autres rôles dans des séries comme Twin Peaks et la série télévisée à succès Breaking Bad.

La nouvelle série télévisée Amazing Stories, produite par Steven Spielberg pour Apple TV+, offrira à tous ses abonnés le dernier rôle officiel de l’acteur disparu. Robert Forster a participé au tournage de l’un des épisodes de la nouvelle série exclusive Dynoman and the Volt, un épisode dans lequel l’acteur obtiendrait les pouvoirs d’un super-héros grâce à une bague commandée 50 ans auparavant et atteignant sa destination quelques années plus tard seulement. Forster sera également honoré par la production dans le générique de fin de cet épisode.

Rappelons que le service Apple TV+ sera officiellement disponible pour tous à partir du 1er novembre 2019. En revanche, Amazing Stories ne devrait officiellement faire ses débuts qu’au cours de l’année prochaine. Apple n’a encore annoncé aucune date de sortie concernant cette série.