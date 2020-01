Apple Music collabore avec la NBA pour la création de la playlist exclusive baptisée “Base: Line”, incluant une collection de chansons mises à jour chaque semaine.

Apple a donc annoncé son partenariat avec la National Basketball Association pour un projet lié à Music.

La liste de lecture sera mise à jour chaque semaine et contiendra environ 40 chansons. Le style qui distinguera la playlist devrait être proche des sons “hip-hop”. Elle sera également utilisé pour les événements NBA et bien plus encore. Eddy Cue a déclaré à Bloomberg qu’il était enthousiasmé par ce partenariat. D’ajouter que la playlist était développée pour soutenir les artistes urbains émergents ou établis.

D’après ce qui se dit sur le net, la plupart des chansons de cette playlist proviendront de UnitedMasters. Ils s’agit d’une plate-forme qui fournit aux artistes tous les outils de distribution utiles pour atteindre le public et les fans.

Pour le moment, la liste de lecture “Base: Line” n’est pas encore disponible. Quand elle sera, vous la trouverez sur Apple Music et dans l’app NBA.