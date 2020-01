Les iPhone 2020 pourraient ne pas être tous logés à la même enseigne. En effet, les analystes d’UBS lâchent une rumeur assez intéressante concernant la RAM allouée à certains modèles d’iPhone.

Selon Timothy Arcuri et Munjal Shah, les iPhone 2020 dotés d’un écran OLED de 6,7 et 6,1 pouces auront droit à 6Go de RAM. Pour les autres modèles, les analystes estiment qu’Apple optera pour 4Go de RAM. C’est autant que sur les actuels iPhone 11/Pro/Max. Si cela suffit pour faire tourner les fonctions et les applications du moment, probablement que les futures innovations nécessiteront davantage de ressources. Il est donc plus que probable que les deux iPhone 6,7 et 6,1″ embarqueront plus de nouveautés. Sans oublier que plus il y a de mémoire vive, plus les délais de traitement sont courts.

Rappelons que ces modèles pourraient également être dotés d’un module photo avec quatre objectifs dont un capteur ToF. Les 6Go de RAM annoncés ne seront donc pas de trop.