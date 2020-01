Avec le lancement du Mac Pro et du MacBook Pro 16 pouces, Apple se concentre de plus en plus sur un type de marché plus professionnel. Pour illustrer cette tendance, quelques références à une nouvelle fonction dédiée aux utilisateurs « pro » ont été trouvées dans macOS Catalina.

La dernière version bêta de macOS Catalina 10.15.3 contient des références à une nouvelle fonction appelée “Mode Pro”. Ce mode peut être activé et désactivé par les utilisateurs. Une fois ce mode activé, les applications peuvent fonctionner plus rapidement, tout en diminuant la durée de vie de la batterie. De plus, le bruit du ventilateur peut augmenter, car le mode pro annule la limite de vitesse du ventilateur dans macOS.

Concrètement, le mode Pro améliore temporairement les performances de la machine, ignorant toutes les restrictions du système pour économiser de l’énergie. Cette méthode pourrait donc être utile aux professionnels qui doivent effectuer des opérations particulièrement lourdes, même temporaires. Comme avec “Ne pas déranger”, le mode Pro est également désactivé automatiquement jusqu’au lendemain.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve spécifique, le mode Pro est susceptible d’avoir été développé uniquement pour les MacBook et non pour les Mac de bureau. La compatibilité n’est pas encore certaine. Certains éléments peuvent donc souffrir, raison pour laquelle cette fonction ne pourrait être disponible qu’avec la nouvelle conception thermique du MacBook Pro 16″.