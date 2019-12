L’une des grandes interrogations sur les futurs iPhone est de savoir si Apple va opter pour un capteur Touch ID sous l’écran.

Apple continue de travailler sur les deux formes de sécurité biométrique et a obtenu aujourd’hui un nouveau brevet concernant l’utilisation d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Le brevet lui-même est un moyen de lire optiquement les empreintes digitales. Les iPhone existants avec capteurs Touch ID utilisent le toucher capacitif pour lire les empreintes digitales. Apple utilise la même technologie pour le Touch ID sur les MacBook Pro 13 et 15 pouces et le nouveau MacBook Air.

Cependant, pour le MacBook Pro 16 pouces, Apple est passée à un lecteur optique. Dans ce cas, le capteur est simplement intégré au bouton d’alimentation de la même manière que les versions capacitives précédentes, mais les lecteurs optiques pourraient également être utilisés pour le Touch ID sous l’écran.

Chaque forme d’authentification biométrique a ses avantages et ses inconvénients. Face ID est plus rapide, il authentifie instantanément sans avoir besoin d’actions explicites de l’utilisateur. Cela est particulièrement utile avec les applications bancaires, où il suffit d’ouvrir l’application et d’y accéder sans rien faire. Cependant, les capteurs nécessitent un peu d’espace à l’avant de l’appareil, de sorte que le capteur Touch ID sous l’écran permettrait des images plus minces voir même aucune, dans la mesure où les caméras et les haut-parleurs normaux peuvent être intégrés à l’écran.

Enfin, nous devons également considérer que Touch ID et Face ID ont leurs fans parmi les utilisateurs. Le fait d’offrir les deux options pourrait être considéré comme la meilleure chose, même si ce serait une approche étrange pour Apple. La firme pense en effet que les utilisateurs ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent jusqu’à ce qu’ils testent une nouvelle technologie.