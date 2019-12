Le magazine “Time” a sélectionné les dix gadgets les plus significatifs des 10 dernières années, dont trois produits de chez Apple.

La liste est dédiée aux “gadgets les plus importants et les plus influents de la décennie” et comprend des produits de diverses sociétés technologiques telles que Apple, Google et Microsoft. Cependant, Apple est la seule à être présente avec plusieurs “gadgets”.

Le Time explique que ce classement unit tous les produits présents, car « ils racontent l’histoire d’une nouvelle façon de penser, un lent changement de paradigme qui va changer la façon dont nous abordons la technologie personnelle et la façon dont nous interagissons avec elle au quotidien ».

Le premier produit Apple est l’iPad 2010 :

« Avant l’introduction de l’iPad en 2010, l’idée d’une « tablette » était principalement reléguée aux films de science-fiction ou aux monstruosités désagréables proches des ordinateurs portables, mais avec des logiciels terribles. L’iPad d’Apple, comme l’iPhone de 2007, a conduit à un changement culturel pour l’ordinateur personnel et a cédé la place à la prochaine décennie d’appareils portables. »

Le Time estime également que les concurrents ont eu beaucoup de temps pour se rattraper, mais ils ne l’ont pas encore fait. Il en va de même pour le deuxième produit Apple du classement : l’Apple Watch.

« Alors que beaucoup ont essayé de produire des montres intelligentes, personne n’a pu égaler l’attrait et les performances de l’Apple Watch, qui a établi la norme pour ce qu’une montre intelligente pouvait faire. »

Tout en définissant la version originale comme un outil pour les “nerds à la mode”, le Time déclare que l’Apple Watch est désormais devenue un “accessoire grand public”.

Quant au troisième appareil Apple, le Time affirme que les AirPods « sont rapidement devenus une icône à part entière »:

Les AirPods ont même une signification sociale. Ils se sont transformés en casques qui se sont divisés en un véritable symbole de statut.

Voici les autres “gadgets” du classement :