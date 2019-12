Le très populaire “iPhone SE 2” pourrait en fait s’appeler l’iPhone 9, selon une “source anonyme” citée par le blog japonais Mac Otakara.

Le rapport réaffirme que l’appareil aura un design similaire à celui de l’iPhone 8, c’est-à-dire avec un écran de 4,7 pouces avec des cadres assez présents et un bouton d’accueil physique avec Touch ID. En revanche, à l’intérieur, nous trouverons une puce A13 Bionic et 3 Go de RAM. Comme pour l’iPhone SE d’origine, l’appareil ne devrait pas prendre en charge 3D Touch.

L’iPhone 9 serait certainement un nom plus approprié pour l’appareil car il ressemble plus à un successeur de l’iPhone 8 qu’à un successeur de l’iPhone SE. L’appareil adoptera en effet un écran de 4,7″ et un design plus proche de ce dernier. L’écran sera donc nettement plus grand que l’écran de 4 pouces pouces de l’iPhone SE d’origine.

Cependant, cela devrait devenir l’iPhone le moins cher du marché, avec un prix qui commencera probablement autour de 399 $ avec 64 Go de stockage. Il pourrait être disponible en gris sidéral, argent et rouge, selon Ming-Chi Kuo. Plusieurs rapports ont indiqué que l’appareil serait publié d’ici la fin du premier trimestre de 2020.

D’ici là, d’autres fuites et rumeurs viendront confirmer ou non ce que l’on a appris ces dernières semaines.