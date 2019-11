Trois anciens dirigeants d’Apple ont lancé une nouvelle société qui produira des puces, dans le but d’améliorer le rendement et les performances des gros serveurs.

Les trois ont passé plusieurs années chez Apple et l’un d’eux était également le chef d’équipe qui a produit les puces A-Series d’Apple. La nouvelle société entrera en concurrence directe avec des géants comme Intel et AMD.

NUVIA Inc. a été créée début 2019 par Gerard Williams III, Manu Gulati et John Bruno, les anciens dirigeants d’Apple. Elle développe actuellement un processeur dont le nom de code est Phoenix. La société a levé 53 millions de dollars auprès de Dell Technologies Capital et d’autres investisseurs de la Silicon Valley, dans le but de passer de 60 à 100 employés d’ici à la fin de l’année.

Les fondateurs de Nuvia travaillent depuis plusieurs années chez Apple, précisément dans le développement des processeurs internes de la société. Williams était également en charge du projet et est resté chez Apple pendant 9 ans. Gulati travaillait à Cupertino depuis 8 ans, en particulier sur les systèmes mobiles et à puce, tandis que Bruno est resté chez Apple pendant 5 ans au sein de l’équipe des processeurs. Avant de rejoindre Apple, Gulati et Bruno avaient travaillé pour Google.

Le projet de Nuvia est de créer des puces pour les grands centres de données et d’offrir une efficacité et une sécurité supérieures à celles des produits existants proposés par Intel et AMD. Les fondateurs ont pour objectif de fabriquer une puce plus rapide, plus économe en énergie et plus sûre.