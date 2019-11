Apple a fait du ménage sur l’App Store en supprimant toutes les applications de vapotage suite au rapport publié hier par le CDC. D’après ce rapport, 42 personnes aux États-Unis sont décédées des suites d’une maladie pulmonaire liée à l’utilisation de cigarettes électroniques.

Les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) ont déclaré qu’il y avait 2 172 cas supplémentaires de maladies respiratoires graves parmi ceux qui avaient utilisé des produits à base de nicotine ou de cannabis.

Voici le rapport Axios :

« En raison des préoccupations croissantes concernant les dommages pour la santé causés par les cigarettes électroniques, Apple supprimera les 181 applications relatives à la vape de son App Store mobile ce matin.

La société n’a jamais autorisé la vente de cartouches de vaporisation directement à partir de l’application, mais certaines applications permettaient aux utilisateurs de contrôler la température et l’éclairage de leurs dispositifs à vapeur, et d’autres diffusaient des informations, des réseaux sociaux et des jeux sur la vape.

Apple est allé dans cette direction depuis juin, date à laquelle elle a cessé d’accepter de nouvelles applications favorisant la vapotage. Ceux qui ont déjà une application pour vape sur leur iPhone pourront continuer à utiliser l’application et l’installer sur de nouveaux appareils. »

Apple a déclaré à Axios : « Nous accordons une attention particulière à l’App Store en tant que lieu de confiance permettant aux clients, en particulier aux jeunes, de télécharger des applications. Nous évaluons en permanence les applications et consultons les tests les plus récents pour déterminer les risques pour la santé et le bien-être des utilisateurs. Récemment, des experts du CDC à l’American Heart Association ont attribué une variété de blessures et de décès aux poumons aux cigarettes électroniques et aux produits anti-vapotage, allant même jusqu’à appeler la propagation de ces dispositifs une crise de santé publique et une épidémie parmi les jeunes. Nous sommes d’accord et avons mis à jour nos directives de révision de l’App Store pour confirmer que les applications qui encouragent ou facilitent l’utilisation de ces produits ne sont pas autorisées. À ce jour, ces applications ne sont plus disponibles au téléchargement. »

Le rapport de la CDC indique qu’il faut travailler davantage pour déterminer des causes spécifiques et que les gens devraient envisager de s’abstenir de toute utilisation de cigarettes électroniques ou de produits de vapotage.