Microsoft Edge, la nouvelle version du Web Windows s’apprête à arriver, même sur Mac, selon les déclarations de la société.

Aujourd’hui, Microsoft a annoncé la nouvelle version d’Edge arrivera le 15 janvier 2020. Toutefois, une bêta préliminaire est déjà disponible pour tous ceux qui souhaitent la tester.

Il a fallu environ un an à Microsoft pour développer le nouveau navigateur, qui arrivera également sur Mac. Cela satisfera les clients qui auront le choix du navigateur à utiliser, même en dehors de Windows.

Grâce à ce développement multiplate-forme, il sera possible d’utiliser Microsoft Edge pour disposer de favoris, de mots de passe et de contenus sur tous les appareils en possession, d’Android à iOS, en passant par macOS et Windows. Même l’icône revitalise le produit, le rendant plus éloigné de l’image d’Internet Explorer qui appartient maintenant au passé et le rapprochant d’un style plus moderne.

Parmi les nouveautés, soulignons la présence de Microsoft Search, utile pour les utilisateurs professionnels, et la nouvelle fonctionnalité « Collections » qui fournit de meilleurs outils pour les recherches sur le Web. Les nouvelles options pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs ne manquent pas.

Si vous souhaitez tester la version bêta, vous pouvez vous abonner au programme de test directement à cette adresse. Nous vous tiendrons au courant dès que le navigateur sera également disponible sur macOS, à la mi-janvier.