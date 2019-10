Actuellement entre les mains des développeurs, la version finale d’iOS 13.2 pourrait être rendue disponible dès la semaine prochaine. La date du 30 octobre est en effet très probable dans la mesure où c’est ce jour là que le nouveau casque Beats Solo Pro sera officiellement en vente.

Apple confirme sur la page dédiée à ce casque qu’il « nécessite un compte iCloud et macOS 10.14.6, iOS 13.2, watchOS 6.0 ou des versions ultérieures ». Cette mention est à lire en bas de page.

Lire aussi : Le casque Beats Solo Pro est disponible en précommande (299€)

Parmi les nouveautés de cette version, il y a Deep Fusion conçu pour améliorer la qualité des photos sur iPhone 11 et 11 Pro. Les utilisateurs pourront également profiter de nouveaux émojis et bien plus encore. Retrouvez ici la liste des autres nouveautés.

D’ici la version publique, il n’est pas exclu qu’Apple sorte une quatrième bêta, peut-être ce soir ou demain.