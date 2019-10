En début de soirée, Apple a sorti la toute première bêta d’iOS 13.2, il est donc temps de voir quelles sont les nouveautés.

Tout d’abord, on note que les AirPods prennent désormais place sur la jauge du volume présent dans le Centre de contrôle. Ces derniers sont seulement visibles si les écouteurs sont portés.

Dans l’app Réglages, une nouvelle app baptisée Research prend place (Réglages > Confidentialité). Apple explique qu’elle permet aux utilisateurs de participer aux études de l’app Recherche ou utiliser des apps qui nécessitent des données de capteur et d’utilisation. Pour cela, il faut installer l’app Recherche depuis l’App Store.

Du côté de AirDrop et Handoff, Apple a rassemblé les deux en une seule et même section. De plus, une nouvelle option permet de transférer vos contenus directement sur le HomePod en approchant la partie supérieure de votre iPhone.

Autres nouveautés :

La nouvelle fonction Siri permettant de lire les messages est désormais disponible, en bêta depuis Réglages > Siri et recherche. Elle fonctionne avec les AirPods 2 et certains dispositifs Beats.

HomeKit : on peut maintenant choisir d’activer ou non différentes options d’accessoires qui disposent de plusieurs fonctions.

Et bien sûr, la fonction Deep Fusion pour améliorer la qualité des photos est présente sur les derniers iPhone 11.

Si vous repérez d’autres nouveautés dans iOS 13.2, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous ne manquerons pas de compléter cette liste.