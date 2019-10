Call of Duty Mobile enregistre un nouveau record avec 100 millions de téléchargements en une seule semaine. Selon les données de Sensor Tower, jamais aucun jeu mobile n’a atteint une telle sphère en si peu de temps.

Même Mario Kart Tour et PUBG Mobile n’ont pas fait mieux avec respectivement 90 millions et 28 millions de téléchargement sur iOS et Android, au cours des 7 premiers jours. Dans le cas de Fortnite, les téléchargements ont atteint le cap de 22,5 millions rien que sur iOS.

Sensor Tower précise que les téléchargements de CoD Mobile sont divisés de la manière suivante : 56,9 millions sur iOS et 45,3 millions sur Android.

Quelques chiffres :

17,3 millions de téléchargements aux États-Unis avec.

13,7 millions en Inde

7,1 millions au Brésil

17,7 millions de dollars dépensés par les joueurs en une semaine

– 9,1 millions de dollars sur iOS

– 8,3 millions de dollars sur Android

– 7,6 millions de dollars aux US

Voilà un excellent démarrage pour CoD Mobile qui risque de faire de l’ombre à d’autres titres du même genre.

Call of Duty Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats in-app compris entre 1,09 € à 109,99 €.