Apple organise des cours de dessin dans les Apple Store tout au long du mois d’octobre, permettant ainsi à iPad Pro et à l’Apple Pencil de célébrer The Big Draw : le plus grand festival de dessin du monde.

Au cours des séances Today at Apple, les participants utiliseront la nouvelle application Adobe Fresco sur iPad Pro avec l’Apple Pencil pour dessiner des visages et des objets colorés, créer un dessin abstrait, etc. Chaque session dure entre 60 et 90 minutes. L’inscription est gratuite sur le site Web Apple.

Les sessions The Big Draw incluent :

Art Lab for Kids : créez vos emoji ; les enfants apprendront des façons amusantes à créer leurs propres émojis. ” Nous leur montrerons comment dessiner des visages et des objets colorés. Ils seront guidés pour utiliser l’application Adobe Fresco sur un iPad avec l’Apple Pencil pour dessiner un emoji à rapporter à la maison “.

Art Walk : en utilisant l’application Adobe Fresco sur iPad Pro avec l’Apple Pencil, vous combinerez les couleurs pour créer une peinture abstraite à rapporter à la maison. L’iPad Pro et l’Apple Pencil seront disponibles. Recommandé pour tous les niveaux de compétence.

Art Walk : transformez votre façon d’observer et de dessiner le monde qui vous entoure. ” Nous vous montrerons comment observer des personnes, des objets ou des lieux dans les environs et nous vous aiderons à ajouter des détails intéressants à vos dessins à l’aide de l’application Adobe Fresco sur iPad Pro avec l’Apple Pencil “.

Pour commémorer cet événement, Apple a également organisé des sessions spéciales animées par des artistes dans des lieux prestigieux tels que l’Apple Union Square à San Francisco et l’Apple Fifth Avenue à New York.

