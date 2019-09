Avec iOS 13.1 publié hier, Apple a changé le look de certains émoticônes pour corriger des inexactitudes, changer de couleur et mettre à jour certains graphismes.

Apple a mis à jour 24 émoticônes au total dans iOS 13.1 et bon nombre des mises à jour les plus importantes concernent les modifications animales.

La pieuvre, par exemple, a maintenant sur ses tentacules des ventouses qui lui manquaient auparavant, alors que l’émoji de calmar n’a plus de siphon au centre de sa face, ce qui était une véritable erreur anatomique.

Le moustique a maintenant six pattes au lieu de cinq comme dans les emojis précédents, et maintenant le boulier a ses perles orientées verticalement plutôt qu’horizontalement, pour une plus grande précision historique.

Apple a également changé la couleur de la pièce du puzzle du bleu au vert et des cœurs utilisés pour les émojis, comme le visage aux yeux en forme de cœur. Les émojis de la sirène ont maintenant un trident, la vache a une couleur légèrement différente. La couleur de la souris a été modifiée. Et certains autres émojis ont également subi des modifications mineures dans leur conception.

D’ici la fin de l’année, Apple prévoit d’ajouter un total de 59 nouveaux émoticônes à iOS, introduisant des personnages tels que le paresseux, le flamant rose, la gaufre, le falafel, la moufette, l’orang-outan et plus encore.

Les nouveaux visages, gestes et poses qui arrivent incluent le visage béant, la main pincée, la personne agenouillée, la personne debout et les nouvelles options de couleur de peau.

Il est probable que les nouveaux émoticônes viendront avec la prochaine mise à jour d’iOS 13.