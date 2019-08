Vous vous souvenez du livre “Designed by Apple in California” réalisé par Apple en 2016 ? Il y a quelques jours, ce morceau de l’histoire d’Apple n’est plus en vente dans les magasins américains. Seuls les derniers stocks en magasin restent disponibles.

Sur le site Apple, il existe encore une page consacrée au livre “Designed by Apple in California”, mais sur Apple.com, il n’est plus possible de l’acheter et le lien a été supprimé. Aux États-Unis, seuls les derniers stocks restent disponibles dans les différents magasins physiques. En France, du moins pour le moment, le livre est toujours à la vente sur le site d’Apple.

Il est donc probable qu’Apple ait décidé de ne plus imprimer ce livre et de finir de le vendre dans le monde entier.

L’objectif du livre consacré à Steve Jobs était de mettre en lumière les projets historiques du passé d’Apple, à travers 450 photographies des produits les plus emblématiques de la société, allant de l’iMac 1998 à l’Apple Pencil 2015.

À partir d’aujourd’hui, ce livre est un véritable morceau d’histoire. Lequel d’entre vous l’a acheté?