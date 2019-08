À partir de cette année, les étudiants intéressés pourront importer leur badge d’école dans l’application Wallet. Ils pourront ainsi enregistrer leur présence en rapprochant simplement leur smartphone des différents lecteurs dédiés.

De plus, les étudiants pourront également accéder aux différents dortoirs, à la cantine de l’école et plus encore. De toute évidence, ce changement concernera l’Apple Watch des différents étudiants. L’enregistrement de leur présence sera alors encore plus rapide et plus simple.

Les écoles concernées par cette nouveauté sont :

Université Clemson

Université de Georgetown

Université du Tennessee

Université du Kentucky

Université de San Francisco

Université du Vermont

Université d’État d’Arkansas

Université d’État du Dakota du Sud

Université d’État de Norfolk

Louisburg College

Université du nord de l’Alabama

Université Chowan

Déjà à l’occasion de la sortie de l’iOS 12 et de watchOS 5, Apple avait offert un tel soutien à certaines écoles américaines. Il s’agit toutefois de la plus grande expansion jamais enregistrée par Apple depuis la première publication. En bref, une fonctionnalité résolument pratique qui, nous l’espérons, sera bientôt introduite également en France, non seulement pour les écoles, mais également pour les entreprises et les institutions qui utilisent des tags RFD pour l’enregistrement des présences et l’accès à divers services.