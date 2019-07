Tim Cook a récemment officialisé l’acquisition du département des modems mobiles d’Intel pour un milliard de dollars. Lors de la dernière conférence financière, Tim Cook a commenté cette nouvelle et expliqué comment Apple évoluerait dans le futur.

Tim Cook a déclaré que l’acquisition du département des modems mobiles d’Intel était la deuxième plus importante en termes de valeur monétaire. Il reste en premier lieu Beats, dont les dépenses totales se sont élevées à 3 milliards de dollars. En termes d’employés, il s’agit de la plus importante acquisition jamais réalisée par Apple, puisque 2 200 nouveaux talents viendront d’Intel.

En outre, Cook a ajouté qu’Apple voyait dans cette acquisition une opportunité d’accélérer le développement de ses futurs produits et de mieux contrôler les “technologies primaires” utilisées sur les appareils que la société fabrique :

« Nous considérons qu’il s’agit d’une excellente occasion de travailler avec certains des plus grands talents du secteur, d’augmenter notre portefeuille de brevets de technologie sans fil de 17 000 unités, d’accélérer le développement de nos futurs produits et de promouvoir notre stratégie contrôle à long terme et de contrôle des technologies primaires sous-jacentes aux produits que nous fabriquons. »

Les mots de Tim Cook confirment indirectement le fait qu’Apple commencera bientôt à travailler sur son propre modem mobile 5G, qui sera utilisé sur les futurs iPhone, probablement à partir de 2022. Entre-temps, Apple aura Qualcomm en tant que fournisseur.