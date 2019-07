Présenté lors du lancement de l’Apple TV 4K, Sky: Children Of The Light est enfin disponible sur l’App Store.

Le titre, développé par les créateurs primés de Journey élu jeu de l’année 2013, est enfin disponible. Il promet d’apporter une aventure sociale révolutionnaire à nos appareils conçus pour réchauffer le cœur des joueurs.

Paradoxalement, le titre n’est pas encore disponible sur Apple TV, mais il est déjà possible de le télécharger sur iPhone et iPad. Dans cette nouvelle expérience graphique, les joueurs incarneront le rôle de l’un des enfants de la lumière. Ils devront explorer les sept royaumes en résolvant des énigmes. Sans oublier de ramener les étoiles déchues à leurs constellations respectives. Sky sera par la suite bourré de nouvelles extensions incluant de nouveaux royaumes et des événements saisonniers. Le titre offrira une expérience à couper le souffle ! Préparez-vous à explorer 7 domaines de rêve et à résoudre tous leurs mystères.

La sortie officielle sur Apple TV n’est pas encore connue. Mais vous pouvez déjà le télécharger gratuitement sur tous les iPhone et iPad dotés d’iOS 9 ou ultérieur. Évidemment, il y a des contenus payants à l’intérieur pour augmenter le nombre de contenus lisibles.

Caractéristiques

Dans le royaume de Sky, vous pouvez…

Voler et explorer 7 royaumes oniriques pour découvrir le mystère

Rencontrer et interagir avec des joueurs partageant les mêmes idées dans le monde entier

Vous exprimer en toute liberté grâce à une sélection de personnalisation de personnage

Faire équipe avec d’autres joueurs pour vous aventurer dans des royaumes plus sombres, sauver les esprits et découvrir d’anciens trésors

Donner des bougies de lumière pour partager votre appréciation et faire grandir vos amitiés

Découvrir une expérience musicale unique et créer des harmonies ensemble

Rejoindre un monde en constante expansion avec de nouvelles attractions à venir, incluant des événements saisonniers et une expansion des royaumes

› Sky: Children Of The Light est à télécharger sur l’App Store.