Toutes les pubs Apple des années 70 à nos jours ont été rassemblées et stockées dans une base de données unique. Ceci a été possible grâce au travail de Sam Henri Gold, graphiste et expert en marketing.

Les archives comprennent des centaines de spots télévisés, annonces dans les journaux, photos promotionnelles et bien plus encore. Tout est organisé pour des décennies et pour des années individuelles.

Selon Gold, d’ici la fin de l’année, toute la base de données sera téléchargée sur Internet Archive. Pour l’instant, tout le contenu est disponible sur Google Drive. Cela permet aux utilisateurs de vérifier que tout a été téléchargé correctement et dans le bon exercice. En cas d’erreur, c’est Gold qui les corrigera.

Dans ces dossiers, vous trouverez des vidéos d’introduction aux différents systèmes d’exploitation. Il y a également les publicités diffusées à la télévision partout dans le monde. Bien entendu, vous verrez aussi les graphiques préparés pour les panneaux d’affichage et bien plus encore.

› Retrouvez toutes les pubs Apple à cette adresse.

Voilà un bon moyen pour certains utilisateurs de se remémorer l’histoire d’Apple, et pour d’autres de la découvrir.