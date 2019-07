Pour mieux impliquer les supporters dans les stades, les commissaires de la NBA et de la NFL envisagent d’utiliser l’iPhone pour rendre l’expérience plus interactive et lutter contre la concurrence des services de diffusion en continu qui diffusent des événements en direct.

Lors de la conférence de la Sun Valley 2019, où Tim Cook et Eddy Cue étaient également présents, les commissaires de la NBA et de la NFL ont proposé leurs idées pour impliquer au maximum les fans.

Par exemple, les iPhone pourraient également être utilisés pour collecter des données et mieux gérer les ventes et l’expérience globale des utilisateurs. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a reconnu qu’aujourd’hui, que le sport doit concurrencer de nombreuses formes de divertissement, ” … c’est pourquoi les ligues doivent impliquer davantage leurs supporters dans les expériences proposées aujourd’hui “. Silver suggère quelques idées : fournir des statistiques en temps réel directement sur les smartphones des utilisateurs pendant le jeu, afficher les informations sur le joueur, afficher d’autres angles de caméra et expérimenter la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Tous ces éléments pourraient être inclus dans les applications officielles des différentes ligues, afin que les supporters du stade puissent avoir les mêmes informations, sinon plus, que les personnes qui restent à la maison devant la télévision.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a suggéré d’améliorer le suivi des supporters dans le stade, notamment en gérant la vente des billets directement depuis l’application et en veillant à ce que chacun vive une expérience personnalisée. ” Le simple fait de disposer du Wi-Fi pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs appareils quand ils entrent dans le stade est crucial. L’application pourrait offrir des gadgets personnalisés à acheter directement à partir de votre smartphone, offrir des informations en temps réel sur la manière d’entrer et de sortir du stade de la manière la plus rapide, offrir des réductions spéciales, etc. “

Tous les éléments pourraient convaincre plus de gens d’aller au stade et de ne pas regarder les événements sportifs chez eux. Une autre idée de Godell concerne la réalité augmentée : ” Nous pourrions permettre aux fans de regarder des actions avec la vue à la première personne des joueurs les plus importants comme Tom Brady. Une nouvelle expérience qui fera grandir notre championnat. “