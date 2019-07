Des médias proches du gouvernement chinois ont publié un rapport concernant l’App Store critiquant la société qui autorisait de faux commentaires entraînant le téléchargement d’applications. L’histoire a été partagée par la radio nationale chinoise et il semble que le gouvernement ait l’intention d’augmenter la pression sur Apple au milieu d’une longue guerre commerciale.

La plainte concerne de longs commentaires sur l’App Store qui ne sont parfois pas liés à l’application que les utilisateurs envisagent de télécharger. Le CNR l’a appelé “escroquerie de téléchargement”, en accord avec Abacus, une plate-forme d’actualités appartenant au South China Morning Post.

Normalement, une histoire comme celle-ci serait inconfortable pour Apple, mais elle devient encore plus inquiétante lorsqu’elle apparaît dans les médias publics. Le gouvernement et les médias contrôlés par le gouvernement chinois sont connus pour traiter avec des sociétés étrangères par le biais de nouvelles généralement conçues pour protéger le consommateur chinois moyen des conglomérats étrangers importants et désintéressés. Ces campagnes commencent souvent par une seule histoire, puis prennent de l’ampleur au fil du temps, tandis que d’autres médias s’en tiennent à l’encouragement du gouvernement pour faire émerger de nouveaux débats en ligne.

Si l’affaire se propage, Apple fera face à un énorme problème. En fait, les consommateurs chinois se sont montrés enthousiastes à l’idée de rejoindre des sociétés étrangères par le passé, comme ce fut le cas de Lotte, KFC, United Airlines, Toyota et bien d’autres. De plus, Apple est actuellement très vulnérable, car la majeure partie de la production de la société américaine est réalisée en Chine.