Apple profite des nouvelles discussions sur Twitter qui deviennent virales pour permettre aux utilisateurs de choisir le film à regarder. C’est un moyen de faire la promotion du nouveau service de streaming TV+.

Le compte Twitter en question est bien celui de l’Apple TV, qui a montré aux adeptes le scénario d’une soirée cinéma et leur a présenté quelques options pour sélectionner le film parfait.

What movie should you watch this weekend? — A THREAD

Start here to get our recommendation! pic.twitter.com/Twv8Pn1hau

— Apple TV (@AppleTV) 28 juin 2019