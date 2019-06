Apple Music a franchi une autre étape importante en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs abonnés payants. Lors d’une réunion en France, Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, a déclaré que le service comptait désormais plus de 60 millions d’abonnés payants dans le monde.

En janvier, Apple a annoncé avoir franchi le cap des 50 millions d’utilisateurs payants. Six mois, le nombre d’abonnements a augmenté, atteignant le chiffre record (pour Apple) de 60 millions. Les chiffres d’Apple sont toujours inférieurs à ceux de Spotify, qui a confirmé au début de cette année qu’elle comptait plus de 100 millions d’utilisateurs payants dans le monde. Aux États-Unis, cependant, le service de musique en streaming d’Apple aurait dépassé Spotify.

Eddy Cue a également tenu à souligner qu’Apple continue d’affiner l’expérience Apple Music sur toutes les plateformes. De plus, avec l’arrivée prochaine d’iOS 13, la nouvelle fonctionnalité des paroles a également été introduite, un coup subtil pour le conflit en cours entre Google et Genius.

En plus de confirmer le nombre d’abonnés Apple Music, Cue est revenu sur l’adieu d’iTunes dans macOS Catalina :

« J’ai beaucoup travaillé sur iTunes et Apple Music, je suis partial ! Bien sûr, iTunes me passionne, mais je pense qu’Apple Music est absolument meilleur à tous égards. Maintenant, nous avons quelque chose de mieux et cela n’a aucun sens de regarder en arrière. »

Enfin, une petite mention aussi pour la station de radio Beats 1 d’Apple qui, selon Cue, compte “des dizaines de millions d’auditeurs”.