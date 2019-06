Suite à l’interdiction imposée à Huawei par les États-Unis, Apple aurait augmenté la production d’iPhone au cours du deuxième trimestre.

Selon les analystes de Cowen, Apple prévoirait ainsi passé sa production de 39 à 40 au 30 juin à 40 millions. Il s’agit d’une augmentation minimale de 1 million d’unités, mais compte tenu de la période et des faibles ventes d’iPhone ces derniers, cette augmentation indique clairement que la société Cupertino souhaite tirer le meilleur parti de l’interdiction imposée à Huawei par les États-Unis.

Les analystes affirment également qu’Apple a décidé d’augmenter la production d’iPhone suite à la hausse des demandes sur différents marchés. Aussi parce que les futurs smartphones de Huawei ne pourront plus utiliser Google Play ni tous les services Google. Cela comprend également les applications Google Maps, Gmail ou Chrome. Et c’est parler qu’ils ne bénéficieront pas non plus des mises à jour Android. Cependant, lors de la vente de smartphones, seules les mises à jour de sécurité seront publiées.

75% de la production d’iPhone au deuxième trimestre concerne l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Les 15% restants sont répartis principalement entre l’iPhone 7/7 Plus et l’iPhone 8/8 Plus.

À long terme, l’interdiction imposée à Huawei pourrait toutefois avoir des répercussions sur d’Apple par le gouvernement chinois…à moins que les deux pays ne parviennent à une paix commerciale.