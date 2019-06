Apple a rejoint la Cloud Native Computing Foundation, un groupe de sociétés travaillant à l’amélioration des services de cloud computing dans tout le secteur. La société Cupertino débute en tant que membre Platinum.

La Cloud Native Computing Foundation est un groupe de sociétés et d’autres organisations travaillant sur diverses technologies open source et autres projets, en particulier pour améliorer les technologies et les architectures de services cloud. La CNCF a pour objectif de rendre le cloud computing natif “universel et durable”, avec une pile de logiciels open source utilisés pour distribuer les applications dans des “conteneurs” distincts, afin d’optimiser les ressources disponibles.

L’entrée d’Apple en tant que membre utilisateur final du programme Platinum est due à son utilisation intensive des technologies cloud, Apple étant depuis longtemps un “pionnier” du secteur et l’un des premiers à adopter ce type de technologie. Apple a également contribué à de nombreux projets du CNCF, notamment Kubernetes, GRPC, Prometheus, Envoy Proxy et Vitess, et a hébergé la Summit FoundationDB à KubeCon + CloudNativeCon en 2018.

De plus, Tom Doron, directeur technique principal chez Apple, rejoint le conseil d’administration de la CNCF afin de pouvoir se prononcer sur la gestion et le développement futurs des projets par la fondation. Grâce à cette entrée, Apple pourrait potentiellement contribuer davantage aux projets et orienter le travail existant au profit de ses besoins en matière de cloud computing.

Un abonnement Platine coûte 370 000 $ par an. D’autres sociétés telles que Spotify et Salesforce font également partie de la CNFC.