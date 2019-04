📱Bons plans : Iron Hero: Collision, Tiny Defense 2, Thunderspace et plus

Voici la sélection des apps gratuites et des promos du mercredi 10 avril 2019 dont Iron Hero: Collision, Tiny Defense 2, Thunderspace et plus !

Bons plans !

› 🔥 Promos : 15€ de remise sur les iPhone XS/Max/XR et iPad + bons d’achats

› 🔥 Promo iPhoShop : Coque originale de 0.3mm pour iPhone XS/Max/XR/8(Plus)/7(Plus)

› 🔥Test de deux coques ultra fines et élégantes pour votre iPhone

› 🔥Promo : forfait Sosh 20 Go à 9,99€/mois au lieu de 19,99€

› Recyclez vos iPhone/iPad sur iPhonote.com dès maintenant ! Paiement sous 24h !

À ne pas manquer

› tvOS 12.2.1 est disponible en version finale

› La seconde bêta publique d’iOS 12.3, macOS 10.14.5 et tvOS 12.3 est disponible

› La seconde bêta d’iOS 12.3, macOS 10.14.5, watchOS 5.2.1 et tvOS 12.3 est de sortie

› Apple cesse de signer iOS 12.1.4, downgrade et restauration impossibles

› Apple jette définitivement l’éponge, bye bye l’AirPower !

› Toutes les nouveautés de la version finale d’iOS 12.2 !

Trucs & Astuces

Nos derniers tests

App Gratuites

App Payantes