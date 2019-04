🔥 Promo iPhoShop : Coque originale de 0.3mm pour iPhone XS/Max/XR/8(Plus)/7(Plus)

Maintenant que notre boutique iPhoShop est officiellement lancée, il est temps de vous présenter certains de nos produits. Pour l’occasion, nous vous proposons le code IPHOSHOP10 pour obtenir 10% de remise immédiate sur votre commande, sans minimum d’achat.

Aujourd’hui, nous vous proposons la Coque originale de 0.3mm pour iPhone XS/Max/XR/8(Plus)/7(Plus), la plus fine du monde. Cette seconde peau permettra de ne pas dénaturer le design de votre iPhone, et n’altérera que très peu son épaisseur, contrairement à la plupart des autres coques.

La coque originale est parfaite si vous voulez protéger votre iPhone contre les rayures, les chocs, et les petites chutes, d’autant plus qu’elle profite d’un revêtement antidérapant.

Même les pourtours sont complètement à l’abri, grâce à une conception à 360° qui laisse néanmoins une très bon accès aux différents boutons. Notons au passage que la coque originale est étudiée pour être compatible avec tous les docks des câbles de charge.

Quant à l’appareil photo, celui-ci est également protégé par la coque originale. Il ne peut en aucun cas entrer en contact lorsque vous posez votre iPhone sur une table ou autres surfaces.

Sa finition noir mat est du plus effet, d’autant plus que sa légère transparence laisse entrevoir le logo Apple (au dos de votre iPhone), et davantage en pleine journée.

Nous proposons la coque originale de 3mm à 29,99 € au lieu de 39,90 € pour iPhone XS/Max/XR/8(Plus)/7(Plus), mais elle vous revient à 27 € avec notre code promo. La livraison est rapide et gratuite en France métropolitaine donc pas de surprise à ce niveau. Cette coque

Pour accompagner votre achat, nous vous conseillons d’opter pour l’un de nos verres trempés pour iPhone X/XS/XS Max/XR. Là encore, notre code IPHOSHOP10 permet de réaliser des économies supplémentaires :

› Verre trempé 5D bords biseautés 9H pour iPhone XS Max : 12,99 € au lieu de 24,99 € – avant remise de 10%

› Verre trempé 10D bords biseautés – Protection 9H pour iPhone X/XS/XS Max/XR : 19,99 € au lieu de 29,99 € – avant remise de 10%