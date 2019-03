🔥Test de deux coques ultra fines et élégantes pour votre iPhone

iPhoShop vous propose aujourd’hui une prise en main de deux magnifiques pour votre iPhone : la MESH Ultra fine de 0,5mm et l’Originale Ultra Slim de 0.3mm.

Coque Originale de 0,3mm à gauche et la Mesh de 0,5mm à droite

Coque Mesh Ultra fine de 0,5mm

Chez iPhoShop, nous tentons de vous proposer des coques à la fois stylée et réellement conçue pour protéger efficacement votre iPhone. C’est le cas de cette Mesh Ultra fine qui ne fait que 0,5mm. Même fine, la Mesh a tout ce qu’il faut pour garder votre iPhone à l’abri des chocs et rayures. Même l’appareil photo est parfaitement protégé grâce à une petite bordure qui vient l’entourer laquelle est légèrement surélevée pour éviter tout contact avec les surfaces planes.

Cliquer pour agrandir

De plus, elle dispose de pas moins de 1000 trous qui permet de dissiper rapidement la chaleur. Cela peut s’avérer très utile dans plusieurs circonstances, notamment lorsque vous jouez à des jeux qui poussent le processeur dans ses retranchements, comme PUBG ou Fortnite. Grâce à tous ces trous, votre iPhone sera vraiment moins soumis à la surchauffe.

Cliquer pour agrandir

Pour la partie design, on peut clairement parler d’une coque esthétiquement réussie. Elle épouse parfaitement les courbes de votre iPhone, et ce, quelque soit le modèle. iPhoShop propose de cette coque Mesh en pour iPhone XS/Max/XR/X/8(Plus)/7. Nous l’avons en noir mais aussi dans un magnifique rouge pétant.

Cliquer pour agrandir

La prise en main est également un réel bonheur grâce à son revêtement au toucher doux. Non seulement, votre iPhone ne vous glissera pas des mains, mais elle est en plus très confortable. Ce revêtement est aussi très efficace contre les traces de doigts.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

L’installation de votre iPhone dans la coque Mesh se veut très simple et rapide. Il en va de même si vous souhaitez la retirer à un moment donné pour une quelconque raison.

Cliquer pour agrandir

L’accès aux boutons et au port Lightning est aussi confortable. La Mesh dispose de boutons intégrés qui viennent se poser sur ceux de votre iPhone, en guise de protection.

Cliquer pour agrandir

Caractéristiques :

Design compact de 0,5mm et léger.

Les 1000+ trous permettent de dissiper efficacement la chaleur

Revêtement doux au toucher

Zéro empreinte sur la coque

Conçu en PP de haute qualité.

Protège votre iPhone contre les traces de doigts, la poussière, les chocs, les chutes accidentelles et l’abrasion.

Parfaitement adapté à la forme de votre iPhone

Si vous aimez autant que nous cette coque Mesh Ultra fine de 0,5mm, sachez que son prix est de 19,99 € au lieu de 29,99 €, et encore, vous pouvez l’obtenir pour seulement 18 € grâce à notre code promo IPHOSHOP10, à saisir lors de la validation de votre commande. Ce code est valable sur toute la boutique et donc sur l’ensemble de votre panier, si vous souhaitez prendre d’autres accessoires pour embellir ou protéger votre iPhone.

Coque Originale Ultra fine de 0,3mm

Dans le même esprit, iPhoShop vous propose la coque Originale Ultra fine de 0,3mm. Elle est encore plus fine, à tel point qu’on peut parler de « seconde peau » pour votre iPhone XS/Max/XR/X/8/7 (Plus). Nous proposons une version Noir mat qui elle aussi offre un bon niveau de protection contre les rayures et les chocs, mais toujours avec une touche d’élégance.

Cliquer pour agrandir

Comme avec la Mesh, l’appareil photo est protégé par une bordure, toujours pour éviter la casse de la partie vitrée. Le revêtement est ici différent mais tout aussi agréable au toucher. Cette coque Originale de seulement 0,3mm est également conçue pour ne pas retenir les traces de doigts. Vous aurez ainsi toujours l’impression de propreté en prenant votre iPhone en main.

Notez qu’elle a aussi la particularité de laisser entrevoir le logo Apple de votre iPhone grâce à une légère transparence, malgré sa couleur noir mat. C’est subtile mais aussi très joli à voir.

Cliquer pour agrandir

Grâce à nos photos, vous pouvez voir le niveau de protection qui à 360°, comme la Mesh d’ailleurs. C’est à dire que le pourtour entier recouvre les bords de manière à ce que le châssis de votre iPhone en soit strictement jamais en contact avec des clés ou d’autres objets.

Cliquer pour agrandir

Là encore, on peut parler d’un accès simplifié aux boutons et au port Lightning. La seule différence avec la Mesh est que vous accédez directement aux boutons de l’iPhone. C’est aussi très sympa de voir la couleur d’origine de l’iPhone, on sait que certains d’entre vous préfèrent.

Cliquer pour agrandir

N’oublions non plus de parler du petit liseret brillant situé en haut et en bas de la coque, qui n’est pas sans rappeler les antennes de l’iPhone. Le rendu est sympa, même s’il se veut assez discret.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Caractéristiques :

Design compact et léger.

Conçu en PP de haute qualité.

Protège votre iPhone contre les traces de doigts, la poussière, les chocs, les chutes accidentelles et l’abrasion.

Parfaitement adapté à la forme de votre iPhone

La coque Originale Ultra fine de 0,3mm est proposée au prix de 29,99 € au lieu de 39,99 €, mais il tombe à seulement 27 € toujours avec notre code promo IPHOSHOP10, soit une remise immédiate de 10%. De plus, la livraison est gratuite, sans minimum d’achat.

Bien entendu, vous trouverez plein d’autres coques sympas sur notre boutique, entre autres accessoires. Allez-y faire un tour pour voir tout notre catalogue qui grandit au fil du temps.

Direction la boutique iPhoShop pour passer commande :

› Coque MESH Ultra fine pour iPhone XS/Max/XR/X/8(Plus)/7 : 18 € au lieu de 29,99 €

› Coque Originale Ultra Slim de 0.3mm pour iPhone XS/Max/XR/X/8/7 (Plus) – Noir mat : 27 € au lieu de 39,99 €