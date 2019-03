AirPods 1 vs AirPods 2 : quelles sont les différences ?

Vous n’êtes pas sans savoir que les AirPods de seconde génération ont récemment été lancés par Apple. La bonne nouvelle est que nous avons reçu ce midi les nôtres. Nous sommes enfin en mesure de vous proposer un premier comparatif avec la première génération.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, on peut rappeler que les AirPods 2 embarquent une puce H1 permettant de gagner en performances, en autonomie améliorée +50%, la commande vocale « Dis Siri », ainsi qu’une connexion nettement plus rapide. Et bien sûr, l’une des principales nouveautés n’est autre que la recharge sans fil permise grâce au tout nouveau boîtier Qi.

Quelles différences physiques ?

Déjà, on peut commencer par évoquer le cas de la couleur qui est clairement différente. Les AirPods 2 sont blanc crème et plus brillants que la première version. Il en va de même pour les écouteurs eux-mêmes.

Sur la face avant, on retrouve la LED indiquant l’état de la batterie ou du début de charge. Sur les AirPods 1, cette même LED est située à l’intérieur du boîtier, obligeant l’utilisateur à l’ouvrir pour accéder aux mêmes informations.

Pour en revenir rapidement sur la couleur, voici un comparatif entre les deux écouteurs à droite de la photo. Le premier AirPod à droite est de première génération, et le seconde en partant de droite est le AirPods 2 lequel est nettement plus brillant et dont la couleur est proche du blanc crème que du blanc immaculé. Peut-être que cela n’est pas vraiment perceptible en photo, mais en vrai on voit bien cette différence.

Ensuite, Apple a fait d’autres changements au dos. Tout d’abord, la charnière des AirPods 2 n’est plus aussi brillante, peut-être même que le matériau utilisé est différent pour éviter probablement les interférences lors de la charge sans fil. Plutôt que de l’acier, il est possible qu’Apple ait opté pour un alliage en aluminium brossé.

Toujours au dos du boîtier, on constate également que le bouton d’appairage est désormais plus haut. Possible que ce soit aussi lié à la charge sans fil ou encore pour une prise plus simple quand on appuie dessus pour jumeler les AirPods avec un second appareil.

Ces sont là les principales différences que nous vous avons relevé entre les deux générations d’AirPods.

Bien entendu, nous n’avons pas manqué de tester la charge sans fil avec et sans étui de protection. D’ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler que vous trouverez des protections pour AirPods 1 & 2 sur notre boutique iPhoShop.fr à partir de 9,99 € + 10% de remise immédiate avec notre code IPHOSHOP10.

Nous l’avons testé avec le premier socle Qi que nous avions sous la main. Il s’agit d’un modèle de 5W, le PA013A de chez Pictek à moins de 20 €. La charge sans fil s’est lancée immédiatement sans aucun problème. Nous n’avons pas encore eu le temps de tester la charge de 0% à 100%. Nous reviendrons sur le temps de charge dans un prochain article.

En revanche, nous pouvons affirmer que la charge Qi fonctionne même avec une coque de protection, comme on le voit sur notre photo, la LED est allumée, tout comme celle de la base Qi.

Il nous reste maintenant à tester plus longuement la qualité d’écoute, mais il ne devrait normalement pas y avoir de changements flagrants sur ce point.

Le premier prix débute à 179 €, comme la précédente génération, mais sans le boîtier de charge Qi. Si vous voulez ce dernier, il vous faudra débourser 229 € ou alors 89 € pour le boîtier de charge Qi seul.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des AirPods, pour ceux ou celles qui les ont déjà reçu.