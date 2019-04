🔥Promo : forfait Sosh 20 Go à 9,99€/mois au lieu de 19,99€

Sosh lance aujourd’hui une nouvelle offre pour son forfait mobile de 20 Go au prix 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois, une remise valable 12 mois.

Le forfait est sans engagement et comprend les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 20 Go d’Internet.

Depuis la France métropolitaine vers l’international :

Vous appelez en illimité vers les mobiles et fixes d’USA/Canada.

Vous appelez en illimité vers les fixes d’Europe / Suisse / Andorre/DOM.

Vous envoyez des SMS en illimité vers Europe/Suisse/Andorre/DOM.

Vous pouvez souscrire à cette offre jusqu’au 15 avril prochain.

› Accéder à l’offre