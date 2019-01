Apple célèbre le Martin Luther King Day

Apple n’a pas manqué de célèbrer le Martin Luther King Day, un jour férié qui a lieu aux États -Unis chaque troisième lundi du mois de janvier, marquant la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. le 15 janvier 1929.

Martin Luther King est une figure emblématique pour la lutte qu’il a mené toute sa vie pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix, et contre la pauvreté. À cette occasion, Apple rend hommage à cet homme sur son site avec une photo de lui, accompagnée de la légende suivante : « Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. »

Chaque année, Apple profite de cette journée pour rappeler à quel point elle porte une grande importance à la diversité dans son entreprise et à sa lutte pour les droits civiques aux États-Unis.