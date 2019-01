Apple a dépensé 310 000 $ pour la sécurité de Tim Cook

Dans la déclaration obligatoire envoyée à la SEC, Apple a révélé avoir dépensé 310 000 USD pour la sécurité personnelle de Tim Cook en 2018. Un montant nettement inférieur à celui dépensé par Facebook pour Mark Zuckerberg.

Comme le rapporte Wired, Apple est parmi les multinationales américaines à dépenser moins pour la sécurité de son PDG. Amazon et Oracle dépensent chacun 1,6 million de dollars pour la protection personnelle de leurs PDG, Jeff Bezos et Larry Ellison, tandis que Alphabet / Google a dépensé 600 000 dollars par an pour Sundar Pichai et près de 300 000 dollars pour le président du conseil, Eric Schmidt.

Intel a dépensé 1,2 million de dollars pour son ancien PDG, Brian Krzanich, mais celui qui surpasse tout le monde est Facebook : la société a dépensé environ 10 millions de dollars en protection personnelle pour Mark Zuckerberg pour 2018, contre un peu plus de 7 millions de dollars en 2017.

Le chiffre relatif à la sécurité personnelle de Tim Cook est donc inférieur à celui dépensé par de nombreuses autres sociétés et en baisse par rapport aux 700 000 dollars dépensés en 2015 (en 2017, ils avaient été dépensés à 224 000 dollars).