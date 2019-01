📱Bons plans : System Activity Monitors, Smash Puck, Blink et plus

Voici la sélection des apps gratuites et des promos du mardi 15 janvier 2019 dont System Activity Monitors, Smash Puck, Blink et plus !

Bons plans !

› 🔥 Soldes : iPhone XS Max/XR/X dès 733€, iPad Pro 2018 / MacBook/Pro dès 785€

› Recyclez vos iPhone/iPad sur iPhonote.com dès maintenant ! Paiement sous 24h !

À ne pas manquer

› iPhone 2019 : 3D Touch pourrait tirer sa révérence dès cette année !

› iPhone 2019 : l’un des trois iPhone disposera d’une triple caméra

› Bêta 4 d’iOS 12.1.3 et macOS Mojave 10.14.3 disponible !

› Bêta 3 d’iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3, tvOS 12.1.2, macOS Mojave 10.14.3 disponible !

› iPhone XI 2019 : encoche plus petite, écran tactile Touch ID et port USB-C

Trucs & Astuces

Nos derniers tests

App Gratuites

App Payantes