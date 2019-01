iPhone XI 2019 : encoche plus petite, écran tactile Touch ID et port USB-C

Selon l’analyste de Atherton Research, Jean Baptiste, l’iPhone XI de 2019 devrait apporter des nouveautés fonctionnelles et esthétiques. Le nouvel iPhone devrait avoir une encoche plus petite, un capteur Touch ID intégré dans l’écran et un port USB-C.

Dans une note de recherche partagée par Forbes, Baptiste déclare qu’Apple n’a pas admis la véritable raison pour laquelle les ventes d’iPhone n’ont pas décollé à Noël, toujours l’un des meilleurs moments pour les ventes d’iPhone. Peut-être parce que les utilisateurs ont commencé à se rendre compte qu’avec les derniers iPhone, Apple vend la technologie à des prix toujours plus élevés.

Cependant, en 2019, nous attendons de bonnes nouvelles pour le prochain iPhone, mais Baptiste estime que l’appareil sera toujours vendu à un tarif élevé et n’embarquera probablement pas certaines des choses que les clients recherchent.

Même si nous pensons qu’Apple lancera un smartphone entièrement repensé en 2019, doté d’une encoche plus petite, d’un lecteur d’empreintes digitales (Touch ID) situé sous l’écran et d’un port USB-C, il manquera toujours l’extension de mémoire, une meilleure autonomie de la batterie, la capacité de charge rapide et une meilleure qualité de l’appareil photo.

Atherton suggère à Apple de se concentrer sur l’innovation plutôt que d’augmenter ses prix. Le prix d’un smartphone Apple haut de gamme a augmenté de près de 47% en 3 ans, passant de 749 à 1 099 dollars, peut-être pour compenser la baisse des ventes.