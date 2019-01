iPhone 2019 : 3D Touch pourrait tirer sa révérence dès cette année !

Les nouveaux iPhone 2019 pourraient bien suivre la voie de l’iPhone XR, sorti en 2018, lequel est dépourvu de la fonction 3D Touch, contrairement aux iPhone XS et XS Max.

Après avoir évoqué une double caméra sur le successeur de l’iPhone XR prévu cet automne, le Wall Street Journal semble croire qu’Apple abandonnera également la technologie 3D Touch sur tous les modèles à venir.

Possible que ce choix permette à Apple de réduire les coûts de production, et par la même occasion augmenter ou maintenir sa marge actuelle. Sachant que des nouveautés matérielles seront à l’ordre du jour sur les successeurs des iPhone XS et XS Max, le retrait de 3D Touch pourrait tout simplement être l’occasion de faire une opération blanche en termes de coûts de fabrication.

De plus, comme l’iPhone XR, les iPhone 2019 pourraient être pourvus de la fonction Haptic Touch, à l’instar l’iPhone XR. Rappelons que cette dernière permet comme 3D Touch d’accéder à des raccourcis sur les icônes, sur les notifications sans avoir à ouvrir l’application, entre autres. Haptic Touch fonctionne grâce à un appui long, tandis que 3D Touch fonctionne à l’aide d’une courte pression sur l’écran.

Reste à voir si Apple tiendra sa promesse concernant Haptic Touch, comme apporter de réelles améliorations afin que les utilisateurs aient accès exactement aux mêmes raccourcis qu’avec 3D Touch. Là où cela risque de se compliquer, c’est dans les applications, et principalement dans les jeux qui supportent 3D Touch, donc la pression sur l’écran.

Ce retrait de 3D Touch pourrait aussi être tout simplement un manque d’intérêt de la part des utilisateurs.

Utilisez-vous régulièrement 3D Touch ?